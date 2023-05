Des investisseurs au RFC Liège ? “Nous avons été reniflés par plusieurs personnes mais il n’y a pas d’urgence”

Titre ou non, la montée est là et c’est bien le plus important. “Le gâteau cuisiné, même sans sa cerise, est bien beau. Si après notre élimination en Coupe de Belgique et le premier match de championnat qui s’est soldé par un nul, on nous dit que l’on va terminer à la première place, à égalité avec le Patro et avec la meilleure attaque, on signe avec les orteils si possible. Il n’y a aucun regret à avoir.”

Le travail est bien entamé

Le travail pour la préparation de la saison prochaine a déjà bien avancé dans les coulisses du club. Au niveau sportif, ce mardi, Liège a acté la prolongation du défenseur Jordan Bustin pour trois nouvelles saisons, après une journée de lundi bien mouvementée. “Le travail a commencé au lendemain de la montée acquise à Tirlemont, assure l’homme à la tête du club. L’ossature est présente mais il y a des tas de choses à faire. À un niveau au-dessus, tout se joue sur des détails, nous devons donc tout préparer.”

Au niveau des infrastructures, l’éclairage est aux normes, les tribunes aussi. Le synthétique, bien usé, va être remplacé par un nouveau et les alentours du stade vont également devoir subir quelques aménagements pour la sécurité de tous.

Des renforts au niveau financier ?

Liège ne s’exprime que très rarement au sujet de ses finances et de la manière dont il est géré au quotidien. Une chose est certaine, Jean-Paul Lacomble mène la barque, accompagné de plusieurs personnes, mais le club n’a pas encore d’investisseur étranger, comme c’est le cas (presque) partout au niveau supérieur. À ce sujet, la direction semble avoir retenu les leçons du passé et ne souhaite pas se précipiter, même si aucune porte n’est fermée. “La question se posera en temps voulu. Nous avons toujours pensé que nous pouvions retrouver le monde professionnel avec notre actionnariat liégeois, nous avons réussi. Nous pensons aussi pouvoir nous y maintenir de cette manière. Mais si nous voulons continuer à regarder vers le haut, il faudra une modification ou des renforts à un moment”, poursuit Jean-Paul Lacomble.

Mais est-ce vraiment la priorité à l’heure actuelle ? “Nous ne disons pas que l’idée est au frigo. Nous avons été reniflés par plusieurs personnes depuis quelques mois. Nous pouvons prendre le temps d’analyser les projets sans devoir céder sur un moment de panique ou parce qu’il n’y a plus d’argent. Rien ne se fera sur base d’un sentiment d’échec ou de panique. Nous ne nous fixons pas de délai mais ce n’est pas pour autant que nous ne regarderons pas avec sérieux ce qui se présente à nous.”

Le président ne manque pas de rappeler tout le travail qui a été réalisé jusqu’à présent : “En 12 ans, dont 10 utiles puisqu’il y a eu deux années de Covid, nous avons connu trois montées, disputé trois finales du tour final, retrouvé Rocourt et Wihogne, ainsi que payé toutes les dettes des directions précédentes pour sauver le Matricule 4 et non pour en racheter un autre pour 1 euro. Il ne faut pas regarder son nombril trop longtemps mais on peut dire que l’on a réalisé du bon travail. Il n’y a donc pas d’urgence à déguerpir ou à trouver des gens meilleurs que nous. Mais il le faudra un jour mais quand ce jour viendra, nous le sentirons.”

Wait and see…