Agé de 28 ans, il apportera de la vitesse en zone offensive mais aussi toute son expérience puisqu'il connait bien le deuxième échelon du football belge (avec l'ancien club de Visé et Seraing). "J’ai reçu plusieurs propositions, même meilleures financièrement, mais mon choix s’est résolument porté sur le RFCL. J’ai confiance en Gaëtan Englebert, le RFCL est un club important pour le foot belge et ses supporters sont les meilleurs et les plus fidèles de la région”, déclare le renfort.