Régis Thibert 7e performer belge de tous les temps en juniors : “Je n’ai pas terminé à l’agonie ce 5000 mètres”

Un premier record personnel sur 3000 début mai, dans la foulée d’un stage de trois semaines fructueux à Font Romeu (France) avait confirmé les intuitions. Mais ce week-end, cela va au-delà. Pour son premier 5000 mètres, l’athlète entraîné par Dorian Deflandre a claqué un solide 14:05.91 lors du meeting de Karlsruhe (All). Pour situer, il s’agit d’un minima pour l’Euro juniors de Jérusalem (14:18.91 était demandé) et du 7e chrono belge de tous les temps chez les juniors. Le record appartient à Jean-Pierre N’Dayisengha avec 13:38.7. William Van Dijck est renseigné à 14:02.6, tandis que Vincent Rousseau (14:08.32), Soufiane Bouchikhi (14:18.17) ou encore Léon Schots (14:22.4 pour celui qui fut champion du monde de cross seniors en 1977).

Bref, plus que du solide… “Il y avait un lièvre dans notre course qui comportait 36 partants”, nous explique Thibert. “Sa mission était de nous amener aux alentours de 14:05. Pendant trois kilomètres, j’étais pas mal. Je me contentais de suivre et parfois de boucher des petits trous. À deux kilomètres de l’arrivée, je savais que je pouvais faire le minima. C’était rassurant. J’ai alors tout donné, sans être à l’agonie, avec un tour final en quelque 60 secondes. J’ai vraiment adoré cette distance. Pour l’Euro de Jérusalem, c’était celui qui me motivait le plus, car c’était le plus difficile, de mon point de vue. Maintenant, je vais donner la priorité au 1500 mètres. Avec mon entraîneur, nous avons déjà regardé le programme des championnats d’Europe et doubler sera jouable. Série et finale sur 1500 au début, finale directe sur 5000 à la fin, où il faudra donner tout ce qui reste dans la machine…”

La suite ? Déjà une belle course sur 1500 ce samedi à Oordegem. Ensuite, d’autres meetings, sans doute sur 800 et 1500 mètres. Mais plus de 5000 avant l’Euro. “C’est quand même une distance qui laisse des traces”, soupire l’athlète de Herve AC.