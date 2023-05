Vincent Finocchio, le nouveau président de Hamoir : “Non, je ne suis pas trop jeune pour succèder à mon père”

Vincent Finocchio, on vous connaît finalement peu. Qui êtes-vous tout d’abord ?

”J’ai 32 ans et j’ai toujours vécu à Hamoir. Je suis effectivement le nouveau président du club depuis, officiellement, quelques jours mais, en vérité, j’ai repris le rôle depuis plus longtemps que ça. C’est assez marrant pour moi d’être dans cette fonction car à la base, quand j’étais petit, je n’aimais pas le foot. J’ai joué un peu ici au club, à sept-huit ans mais j’ai vite arrêté (rires). Mais cela fait dix ans que j’aime ça. Je ne suis pas tout mais le foot régional; j’aime ça pour la convivialité qu’il génère. Puis, je connais pas mal de gens du village. L’ambiance est sympa.”

L’annonce de votre arrivée comme président a un peu surpris car vous ne vouliez pas à la base…

”Oui, je me suis surpris moi-même à accepter. C’était clairement un non catégorique après le décès de papa. Mais l’envie est venue progressivement après l’insistance des membres du comité. Puis, le fait que pas mal de joueurs du noyau restent a aussi été décisif. Cela m’a fait plaisir. Il fallait que ça continue.”

Vous aviez abordé la question de sa succession avec votre père de son vivant ?

”Oui, on en avait déjà pas mal parlé tous les deux. Et, de son vivant, s’il me l’avait demandé, j’aurais dit non. Je ne me voyais pas reprendre le rôle alors qu’il aurait été là derrière. Il aurait trop donné son avis et joué un rôle de belle-mère (rires). Il est parti en pensant que je n’accepterai pas. Je suppose que de là où il est, il doit être content du coup.”

Ce n’est pas stressant d’endosser un tel rôle à 32 ans ?

”Oui, quand même. Il y a tellement d’éléments dont il faut tenir compte. Ce n’est pas rien. Puis, les règlements changent sans cesse. Il faut connaître beaucoup de choses.”

Votre père n’était pas n’importe quel président, mais un des plus emblématiques de la D2 ACFF. Cela met une pression supplémentaire quand on lui succède ?

”Non, j’ai un peu ça dans le sang, en fait. Il m’a appris à être président. Je suis président du Patro à Hamoir et je suis encore président des Patros de la régionale Ourthe-Amblève-Condroz mais je vais arrêter. Donc, j’ai ça dans le sang et j’aime ça. Les gens ont confiance en moi.”

Être président à 32 ans d’un tel club, ce n’est pas trop jeune ?

”Non, je ne pense pas. Je suis prêt. Puis, je ne serai pas seul. Sans Raphaël Miceli, cela aurait été très compliqué, ne serait-ce que pour choisir les joueurs. Je ne suis pas capable de faire seul une équipe. Les connaissances de Raph sont folles. Il m’impressionne terriblement comme lors de ses théories d’avant-match. Mais Hamoir, c’est son club aussi.”

La saison, sportivement, a été compliquée. Vous avez eu peur de descendre à un moment ?

”Sincèrement, je n’ai jamais pensé à la descente. Je savais que malgré des mois de février et mars délicats, ça irait. Et on l’a fait…”

Raphaël Miceli a avoué penser démissionner à un moment cette saison. Vous imaginez un jour devoir lui dire au revoir ?

”Ouf, je ne veux pas imaginer ça. Cela va être dur s’il arrête. Mais si c’est le cas, on s’y mettra. Je suis un autodidacte qui n’a pas peur d’apprendre par lui-même. Mais je ne sais pas si j’aurais un jour la capacité à négocier de mon père. Il était tellement malin (rires).”

Avec vous comme président, Hamoir sera-t-il aussi ambitieux ?

”On a réduit le budget de 30 %. Donc, si on se rapproche du top 10, c’est bien. On va commencer par viser le maintien. Puis, on aura quasiment une toute nouvelle équipe.”

La nationale 1 à Hamoir, votre père n’en a jamais voulu. Vous n’avez pas envie d’être le premier Finocchio à réussir ce défi ?

”Non, ce ne sera pas possible. On est un club de village. Regardez nos installations qui appartiennent à la commune. Maintenir Hamoir en D2, c’est déjà bien. Mais je préfère penser une année à la fois et voir comment ça évolue.”

Quels sont les enseignements que votre père vous a transmis que vous allez maintenir au club ?

”Il concevait le club de Hamoir comme une deuxième famille. Il nous a appris la valeur du travail, de la famille ou encore la bienveillance, c’était ça mon père.”