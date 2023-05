Nicolas Schyns, 2e des 20 Km de Bruxelles : “J’espère un jour pouvoir battre Amaury”

Tout au long du parcours, il a dû se battre, lui qui n’a pas pu suivre l’attaque d’Amaury Paquet. “Amaury a attaqué au 9e, je n’ai pas suivi, je suis resté avec les deux autres derrière. Ils ont attaqué dans la grosse descente alors que moi j’avais très mal, mon quadriceps se contractait. J’avais mal d’un côté et la douleur commençait aussi à se sentir de l’autre côté car je compensais. J’ai failli abandonner, d’autant que j’ai ensuite eu une crampe. Heureusement elle a fini par disparaître, je me disais alors que chaque kilomètre qui passait était un kilomètre de gagné. J’ai réussi à tenir et puis dans l’avenue de Tervuren, j’ai pu remettre un peu de tempo, suivre mon concurrent pour la deuxième place et finalement le passer à 200 mètres de la ligne d’arrivée. Au final, c’est une grande joie de réaliser le doublé avec Amaury. On n’aurait pas pu rêver mieux.”

La rivalité entre les deux amis est saine, comme toujours. “Je savais qu’Amaury était plus fort et qu’il allait attaquer à gauche à droite, un peu à la manière d’un coureur cycliste. C’était magnifique de le voir faire exploser ce groupe de tête en se cachant avant de placer son attaque. Je savais que je ne pouvais pas le suivre, que je devais me contenter de rester dans le petit groupe derrière lui. C’est un beau doublé, une journée plus que parfaite.”

Battre Amaury Paquet, cela est-il un jour envisageable pour Nicolas Schyns ? Il répond. “J’espère un jour pouvoir le battre. Cette année, j’ai eu une fissure au genou au mois d’avril, ce qui m’a empêché de faire du travail d’intensité pendant huit semaines, j’ai donc perdu un peu de rythme et je n’étais pas non plus dans mon poids de forme. Je fais pratiquement 10 kg de plus qu’Amaury mais en étant un peu plus affûté, il y aurait peut-être moyen d’aller le chercher.”