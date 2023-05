La course B fait 5,500 km. Départ à 19h30 sur l’Avenur Delchambre, arrivée sur la Grand Place. Prix : 2 euros pour les 12 à 15 ans et 4 euros pour les 16 ans et plus.

La course C fait 10,800 km et s’adresse aux 16 ans et plus. Départ à 20h30 sur l’Avenur Delchambre, arrivée sur la Grand Place. Prix : 6 euros pour celles et ceux qui sont inscrit(e) s au Challenge JPL et 7 euros pour les autres.