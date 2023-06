Benjamin Lambot confirme qu’il reste au RFC Liège : “Mais si quelqu’un a besoin de panneaux solaires, il peut toujours m’appeler”

À l’heure actuelle, seul le sort de Benoit Nyssen ne semble pas encore scellé à Liège. Le club a travaillé durement en coulisses pour prolonger une grande partie de son noyau et le recrutement est toujours en cours (deux arrivées ont été actées). Parmi les éléments du noyau, certains étaient encore sous contrat. Si Jérémy Perbet a trouvé un accord avec le club pour être libéré, Benjamin Lambot (36 ans), le deuxième élément plus âgé après Perbet, assure qu’il sera toujours à Rocourt la saison prochaine. “Je serai bien là”, lâche celui qui sera toujours professionnel, malgré son travail d’indépendant sur le côté. “J’ai eu une opportunité d’avoir une activité complémentaire pour préparer mon avenir mais j’ai bien expliqué à la société que je faisais ça en plus du football, qui reste ma raison de vivre et mon métier numéro 1. Mais il est normal, à mon âge, de penser au futur et d’y aller année par année. Je profite tant que je m’en sens encore capable. D’ailleurs, si quelqu’un a besoin de panneaux solaires, il peut m’appeler (rires).”