”Il s’agissait de notre premier interclubs pour les jeunes, dit le coach, Medhi Alaoui, qui organisait l’événement. Il est important de soutenir la relève. Plus de 70 combats ont eu lieu sur les deux rings, avec des boxeurs venus de toute la Belgique puisque quatorze clubs étaient représentés. Des membres de la fédération étaient présents également et nous avons accueilli plus de 350 spectateurs.”

Le club est établi depuis cinq ans dans la cité de Lonay. Il se dédie au kick-boxing et à la boxe thaï. Les enfants y sont accueillis dès l’âge de 5 ans. Les objectifs du club sont d’apprendre les techniques de boxe, retrouver la forme, perdre du poids ou reprendre confiance en soi.

”La boxe éducative, c’est une initiation au vrai combat. Il est interdit d’appuyer les coups et les combats ont lieu en deux rounds d’une minute.”

Le club a la chance de pouvoir compter sur un soutien important des autorités. Il est présidé par l’ex-pongiste Philippe Saive, échevin des Sports, tandis que Patrice Lempereur, conseiller communal, président de la Société de Logements du Plateau et Président du Comité de Quartier d’Ans-Coteaux, en est le président d’honneur.

Ce dernier mise beaucoup sur l’intégration par le sport et est fier de l’initiative. “J’ai tenu à la soutenir à divers titres car les activités du club ont lieu au coeur de la cité du Lonay”, explique-t-il.