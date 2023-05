Retrouvailles avec Jeffrey Baltus : “Liège et Rouen, une ferveur unique”

Ce n’est pas pléthore, en effet. Mais reconnaissons au gardien d’origine martiniquaise le chic pour forger ses réussites : deux clubs historiques, où la portée de l’exploit est magnifiée par le poids du passé. Et ce poids, à Liège comme à Rouen, tient dans l’ambition presque irrépressible de retrouver un statut de club professionnel. Chose acquise par le matricule 4 alors que les Normands, eux, courent derrière leurs vieux démons depuis pratiquement vingt ans. Mais le FC Rouen, de retour dans le championnat National dès la saison prochaine (NdlR : 3e niveau du foot français, équivalent de notre Nationale 1), n’en est plus qu’à une marche.

La ferveur à Rouen. ©DR

Avec Liège, il y a match !

Samedi dernier, pour que la fête soit belle à Diochon, les dirigeants normands avaient donc mis les petits plats dans les grands à l’occasion de la dernière rencontre du championnat à domicile. Le vieux stade rouennais, qui peut en contenir 8 500, a accueilli pas moins de 6 500 supporters pour communier avec ses Diables rouges face à Chartres, lanterne de la même couleur au classement (NdlR : l’équivalent d’un Warnant – Waremme chez nous cette saison). Rouen s’est imposé 2 buts à 1 sur le gong ! À défaut d’une rencontre de haut vol, l’ambiance était à la hauteur de l’événement.

”Rouen, c’est un peu le même style de club que Liège, prétend Jeffrey. Nos supporters sont pareils. La ferveur qui entoure les deux clubs est unique pour le niveau auquel je les ai connus. On ne retrouve ça nulle part ailleurs, ici comme en Belgique. Habituellement, on joue devant 2 500 spectateurs. Avec Liège, il y a match ! (rires)”

Un frein malheureux

Leur titre, Jeffrey Baltus et ses équipiers le doivent à la régularité de leurs performances, comme souvent en pareil cas. Les Rouennais ont tenu leur rang tout au long d’un championnat de National 2 où le bras de fer avec le mythique Racing Club de France a fini par tourner à leur avantage. Même si, en jetant un œil dans le rétro, la saison restera plus enthousiasmante sur le plan collectif pour l’ancien gardien sang et marine.

”J’ai terminé les trois ou quatre derniers mois de la saison précédente comme titulaire et j’ai conservé ma place pendant la première partie du championnat, jusqu’au mois de décembre. J’ai connu un petit coup de moins bien lors de 2 ou 3 matchs et le coach a décidé d’instaurer un turn-over. Qu’on soit d’accord ou pas, il faut respecter ses choix, les accepter et continuer à travailler. Ce n’est malheureusement pas la première fois que je vis ce genre de situation dans ma carrière, au moment où j’avais envie de passer un cap. Il y a encore eu un frein (sic), c’est comme ça. J’ai vécu une saison mitigée à titre personnel mais au final, elle est belle sur le plan collectif, avec de beaux souvenirs et une montée qu’on n’oubliera jamais. Je ne jette pas tout à la poubelle, j’ai aussi apporté ma pierre à l’édifice. Nous n’avions pas une obligation particulière de montée mais Rouen est un club qui a mangé son pain noir. Il doit maintenant retrouver sa place dans le football professionnel. Le niveau de la prochaine saison sera un nouveau monde pour le club. Même s’il l’a déjà connu il y a dix ans, il faudra s’y réadapter.”

Baltus. ©DR

On l’a compris : Jeffrey Baltus n’est pas encore fixé sur son avenir dans la ville aux cent clochers. Les deux autres gardiens de l’effectif ont déjà reçu, eux, leur bon de sortie !

”Je termine ma troisième saison à Rouen. Mais j’ai toujours l’habitude de dire qu’on ne sait pas de quoi l’avenir est fait. Je pense surtout qu’à côté de mes bonnes performances, mon comportement, ma mentalité et mon professionnalisme m’ont permis de prolonger et de retrouver de la stabilité, qui a aussi fait du bien pour la famille. Le plus important est d’être heureux là où tu te trouves, pour faire ton boulot avec motivation et implication.”

”Je vais essayer de trouver le temps…”

Quatre cents kilomètres séparent la Cité ardente, qu’il aura fréquentée six mois, de la capitale normande, où le mythe de Jeanne d’Arc vous accompagne à chaque coin de rue. Jeffrey Baltus l’avoue, avec une pointe de nostalgie dans la voix : il n’a jamais remis les pieds à Liège depuis qu’il a quitté le RFCL à l’été 2018.

”Je vais être honnête : mon départ de Liège m’a beaucoup tracassé et aujourd’hui encore, je n’en ai pas vraiment la réponse. Un mois avant la montée, le club envisageait une prolongation mais l’offre n’est jamais arrivée sur la table. Le paradoxe, c’est que depuis mon départ je garde un contact régulier avec le président Lacomble. Je n’ai aucun regret, même si j’aurais voulu apporter plus sur le tour final, que je n’ai finalement pas disputé.”

Formé à très bonne école – à l’INF Clairefontaine et surtout à Auxerre vers la fin de l’ère Guy Roux – Baltus était arrivé rue de la Tonne dans l’urgence pour pallier le départ de Crahay et la blessure de Matthys. Il aurait certainement voulu rendre un peu au matricule 4 de ce que Rocourt lui avait donné de rock’n’roll dès son arrivée. “Trente minutes pour prendre ma décision, quatre heures de route depuis Paris, un entraînement le jour même à 22 heures avec Pierre Drouguet et la venue de ma femme en train le lendemain, deux valises à la main ! Elle a adoré la ville ! Et puis ce premier match contre l’Olympic et les deux penaltys arrêtés ! rigole Jeffrey, dont le capital sympathie auprès de l’exigeant public sang et marine ne s’est jamais démenti. J’ai découvert une vraie culture footballistique chez vous. J’ai ressenti cette passion pour le foot, exceptionnelle si je la compare à la France. Est-ce que j’étais tombé au bon endroit pour connaître ça ? (rires) Je vais vraiment essayer de trouver le temps de revenir voir un match la saison prochaine en D1B à Rocourt.”

Destins parallèles

Jeffrey Baltus dit qu’il retrouve un peu de l’un dans l’autre en évoquant les deux clubs. Des destinées parallèles à travers l’âge (Rouen fut fondé 7 ans après Liège), un passé en première division (la dernière pige en 1985 pour le FCR), des aventures européennes mais aussi de sévères chutes, à l’image des trois banqueroutes en dix-huit ans vécues par le club rouennais ! La dernière en date, il y a dix ans à peine, avait carrément précipité Rouen, à l’inverse du RFCL, vers le purgatoire régional (la provinciale chez nous) !