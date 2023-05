Yanni Sampson entre dans le gratin européen du saut en longueur : “Je me suis senti décoller”

Et pourtant, les chiffres ne mentent pas, avec son saut homologué à 7m47, nouveau record personnel, réalisé à Oordegem samedi après-midi, le Flémallois se classe actuellement septième Européen dans sa catégorie des U20. “Je me sentais vraiment en super forme, léger à l’impulsion. Les sensations étaient très bonnes dès l’échauffement, raconte-t-il. Je mords mon premier essai mais je suis retombé dès assez loin. De quoi me donner pas mal de confiance. Lors de mon deuxième essai, quand je retombe, je pense que je fais environ 7m20. Je suis très surpris quand je vois 7m47 s’afficher. C’était déjà une énorme satisfaction, d’autant qu’on n’est encore qu’au début de la saison (NdlR : c’était seulement son deuxième concours après les championnats universitaires). Ce qui était très rassurant, c’est que je savais que ce n’était pas encore mon meilleur saut, que j’avais mieux dans les jambes. Avec comme objectif de réaliser les 7m51 fixés par la fédération afin de me qualifier pour l’Euro U20.”

Et l’athlète de 19 ans ne croyait pas si bien dire car, lors de son troisième essai, son saut a été mesuré à 7m90 ! Malheureusement, celui-ci ne sera pas homologué car le vent était trop fort (+3.4 m/s pour une limite légale fixée à +2.0 m/s). Il n’empêche, ce bond, tous vents confondus, le place à la deuxième place européenne et au sixième rang mondial tous vents confondus. Tout simplement extraordinaire ! “Ce saut, je ne l’explique pas vraiment. Je me suis senti décoller comme jamais. Quand j’ai vu que j’avais fait 7m90, ce fut le choc, c’était génial. Le fait qu’il y avait trop de vent pour homologuer mon saut n’est pas vraiment une déception car ça reste quand même 7m90, la performance est très belle. Avec un vent légal, ça vaudrait quand même quelque chose comme 7m70, confie Yanni Sampson, le regard tourné vers les championnats d’Europe de Jérusalem. J’ai jusqu’à fin juillet pour réaliser les minima, ça va sortir, j’en suis sûr. J’ai fait 7m47 et je suis capable de mieux. En tout cas, c’est mon gros objectif de la saison."

Et, forcément, quand on saute 7m90, difficile de ne pas penser à la barre mythique des huit mètres. “Franchement, je pense, qu’un jour, ce sera envisageable”, rigole Yanni Sampson, pas à une surprise près quand il prend part à un concours. Et, qui sait, peut-être va-t-il s’offrir également le record de Belgique U20 ? Car, oui, il l’a battu officieusement car il est de 7m89. Reste maintenant à officialiser la chose.