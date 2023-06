L’athlète de 25 ans restait sur un été 2022 gâché par une blessure au genou, puis sur un hiver 2023 perturbé par une mononucléose doublée d’une anémie. Éclaircie entre les deux : 28’55 à la Corrida des Houilles, une place de deuxième Belge au cross de Mol et un superbe relais lors de l’ouverture de la Crosscup (meilleur temps que Somers). “J’ai décliné à partir de décembre 2022, se rappelle-t-il. J’aurais voulu faire les chronos de ces dernières semaines l’an dernier mais ce sont des choses qui arrivent dans la vie d’un athlète. Heureusement, je n’ai rien lâché et j’en suis fier. Je me suis peu à peu remis en selle et je suis parti deux fois en stage d’altitude. La forme est revenue peu à peu… ”

Le 13’52 fut un premier signe. “Là, je suis parti très prudemment avec le frein à main et j’ai commencé à remonter petit à petit, bouclant mon dernier tour en 2’40 pour passer pour la première fois sous les quatorze minutes. Cet été, j’espère arriver aux alentours des 13’40-13’45. J’aimerais également être vers 8’30 sur le steeple. Pour cela, j’ai d’abord un 1 500 ce week-end à Merchtem (Flanders Cup), puis un steeple qui devrait être relevé (Allemagne). ”

La douleur au genou ? “Je travaille plus que jamais le renforcement musculaire. Avec deux ou trois autres athlètes de Herve AC, on va chez Maureen Kramer (NdlR : athlète du club), qui nous prépare des exercices qui nous occupent deux heures à chaque fois… ”

Rééducation, stabilisation, évolution : tout est respecté dans un schéma qui pousse à nouveau vers l’avant le double-champion de Belgique du steeple (2018 et 2020). Un retour sympathique et intéressant de quelqu’un qui a toujours dans la tête une qualification olympique “mais sans en faire une fixette, tant cela pourrait mettre une trop mauvaise pression… ”