Un prof liégeois s’attaque au Mondial du kilomètre vertical

Du 6 au 10 juin, Innsbruck (Autriche) accueillera les championnats du monde de trail et de course de montagne. Sept Belges nous représenteront, dont deux Liégeois (Marie Dessart et Sebastien Leclère) sur le Kilomètre vertical, discipline où il faut négocier le plus vite possible un tracé présentant exactement 1 000 mètres de D +. Intuitivement, on peut penser qu’il s’agit de quelque chose qui n’est pas vraiment dans les gênes des natifs des plats pays…