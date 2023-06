Ce jeudi soir, Liège a définitivement tourné la page de son incroyable saison en accueillant, une dernière fois, ses fidèles supporters pour fêter son retour parmi le monde professionnel. Parmi les 250 convives présents, plusieurs n’ont pu résister à la tentation d’acquérir un bout de la pelouse qui sera officiellement remplacée le 20 juin prochain. En théorie, les travaux dureront un petit peu plus de deux semaines et se clôtureront aux alentours du 7 juillet.

Bruggeman élu joueur de la saison

Benoît Bruggeman a particulièrement brillé sur ce synthétique, pourtant usé jusqu'à la corde. L'ailier a d'ailleurs été plébiscité "joueur de la saison" par les supporters, devant Jérémy Perbet et Kevin Debaty. Une belle reconnaissance pour celui qui a inscrit dix buts et délivré dix-huit passes décisives. "Je ne suis pas un grand fan des récompenses individuelles dans un sport collectif mais celle-ci me fait vraiment plaisir. Je suis d'autant plus touché que ma relation avec le public a parfois été chaotique, expliquait-il. J'ai livré ma meilleure saison avec Liège, c'est une évidence. J'ai gagné en stabilité et l'entraîneur me laisse beaucoup de libertés."

Il tentera de garder des statistiques similaires en D1B. Ses percées sur le flanc gauche seront indispensables si Liège veut espérer vivre une saison tranquille, loin des tumultes de la lutte contre la relégation. "Mon objectif est de jouer, un jour, en D1A. J'espère donc bien m'acclimater au monde professionnel et y faire autant de différences que cette saison, poursuit celui qui a attiré l'œil de recruteurs huppés. J'ai eu des touches mais rien de concret. Rester une année supplémentaire était, à mes yeux, la meilleure option. Il sera encore temps de penser à mon avenir dans un an."

Les abonnements ont déjà du succès

Les supporters risquent encore d’être présents en masse pour admirer les élans offensifs de Benoît Bruggeman.

Jeudi soir, ils étaient déjà nombreux à s'être déplacés pour acheter leur abonnement en vue de la prochaine campagne. Certains ont même accepté de patienter plus d'une heure dans la file pour décrocher leur précieux sésame. "Je voulais être l'un des premiers à renouveler mon abonnement. Je sais que je risque de voir moins de victoires la saison prochaine mais ce groupe m'a offert tellement d'émotions que je ne me voyais pas l'abandonner en D1B", nous disait l'un d'entre eux.

Pour y jouer quel rôle ? Les dirigeants construisent une équipe capable de vivre une saison calme. Il se dit que le nom du successeur de Jérémy Perbet devrait bientôt être connu…