Cyclisme: le Braivois Tom Paquot, engagé sur le Criterium du Dauphiné, poursuit son apprentissage au niveau World Tour

Le puncheur de Ville-en-Hesbaye découvre cette course World Tour. Ce jeudi, sur une étape difficile, il a terminé à la 91e place. "On arrive dans le vif du sujet sur cette course, avec les étapes les plus corsées, les plus compliquées au niveau du relief", commente, dans un sourire, le membre de la formation Intermarché-Circus-Wanty. Ça va grimper effectivement ces prochains jours ! "Mais je me sens assez bien dans les bosses, continue Tom Paquot. Pas pour aller rivaliser avec les meilleurs grimpeurs du monde, mais c’est la confirmation que la condition est bien là."

Comme il l’avait annoncé dans la foulée des classiques ardennaises, au bout d’une première partie de la saison marquée par quelques contre-temps: il espérait beaucoup de cette période des mois de mai et de juin. "J’ai enchaîné plusieurs épreuves, cela s’est bien passé pour moi, notamment sur le Circuit de Wallonie, où j’ai repris et où je me sentais vraiment bien même si je n’ai pas su en profiter avec la course qui a longtemps été neutralisée, ajoute-t-il. J’ai aussi fait le Tour de Cologne et celui de Norvège, où j’ai participé à la victoire d’étape de Mike Teunissen. Je poursuis mon apprentissage dans une équipe World Tour et à cet échelon de manière plus large, avec cette participation au Critérium du Dauphiné. Ce n’est pas facile, vu le niveau ici, avec tous les grands noms du Tour de France, mais je m’y attendais. Je suis satisfait de mon niveau, je peux bien faire mon boulot pour l’équipe."

Quel est-il, ce boulot ? "Protéger au maximum et le plus longtemps possible des coureurs, comme Rune Herregodts (NDLR: ce jeune Flamand qui avait failli remporter la première étape, dimanche) ou le sprinter Madis Mikhels", répond Tom Paquot, qui sera ensuite sur les deux championnats de Belgique, celui de route et celui du contre-la-montre.