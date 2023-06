Matyas Goffin restera (en partie) au RFC Liège

En quatre années au RFC Liège (dont une marquée par le Covid), Matyas Goffin n’a pas vraiment eu l’occasion de s’exprimer en équipe première. Il est d’ailleurs le seul élément du noyau de Gaëtan Englebert cette saison à ne pas avoir disputé la moindre minute en match officiel. Mais le portier a bien grandi, tant au niveau mental que footballistique. “J’ai gagné en qualité et en sérénité. Je suis aussi devenu plus mature. Quand je suis arrivé, on me reprochait souvent d’être trop jouette. Même si on ne me le dit plus, je sais qu’il y a encore du travail au niveau de la gestion des émotions et du stress. En match, le moindre relâchement peut avoir de graves conséquences”, dit le dernier rempart de 20 ans.