Jérémy Perbet évoque son départ de Liège : “J’ai le sentiment d’avoir réussi ma mission”

L’officialisation de son départ a surpris et désarçonné le public. Jérémy Perbet disposait encore d’une année de contrat et avait annoncé son désir de retrouver le monde professionnel avec Liège.

Pour la première fois, il a accepté de revenir sur la réflexion qui l’a mené à quitter la rue de la Tonne pour parapher un bail de trois ans à Winkel.

Pourquoi il a annoncé vouloir rester à Liège

Le lundi 1er mai, Jérémy Perbet se rend sur le plateau de La Tribune pour évoquer la montée de Liège en Challenger Pro League. Au détour d’une question sur son avenir, il annonce clairement qu’il restera “au club la saison prochaine.”

Une réponse qui rassure les supporters. Trois semaines plus tard, ils se sentent trahis lorsque le Français annonce son départ. “Je n’ai pas menti. Winkel m’avait déjà proposé un contrat de deux ans mais, dans ma tête, je voulais rester à Liège et connaître la D1B, assure-t-il. Tout le monde sait que tout peut changer rapidement en football.”

Arès l’émission, les jours passent et Jérémy Perbet commence à reconsidérer sa position. Winkel insiste et lui soumet une troisième année de contrat. “Cela a clairement fait pencher la balance, tout comme les discussions que j’ai pu avoir avec l’entraîneur.”

Pourquoi il a décidé de partir

Joueur intelligent et expérimenté, Jérémy Perbet analyse sa situation personnelle avec beaucoup de clairvoyance. “Je suis un homme de défis. Quand j’ai signé à Liège, c’était pour monter à l’échelon supérieur. J’avais même pris le risque d’annoncer que je ne partirais pas sans avoir décroché une promotion. Aujourd’hui, le retour en D1B est acquis. J’ai la sensation d’avoir tout donné sur le terrain et dans le vestiaire. Quand je vois les marques de sympathie que je reçois, j’ai l’impression d’avoir réussi ma mission.”

Sa réflexion l’a ensuite mené sur le terrain sportif. “La saison prochaine, nous risquons de moins dominer le jeu. Au vu de mon âge et de mes qualités, aurais-je gardé ma place de titulaire ? Je n’en suis pas certain… Jouer dix ou quinze minutes par match est compliqué pour un joueur de mon profil. J’en ai parlé avec Gaëtan Englebert, qui partageait mon sentiment. Le président et Pierre François voulaient peut-être que je reste mais ce n’était pas la meilleure solution. J’ai envie de profiter de mes dernières années en étant sur la pelouse et en essayant de gagner le titre de meilleur buteur.”

Son avenir : Winkel, Charleroi et… Liège

C’est à Winkel qu’il tentera de secouer les filets. Une formation qui reste sur une campagne décevante. “Catastrophique à cause des blessures et de la malchance, selon les dirigeants. Lors de nos affrontements, je me suis toujours dit que ce club jouait bien au ballon, dans un système en 4-4-2 qui me correspond bien. Winkel avait terminé cinquième en 2022, il lui manquait juste un buteur…”

Le staff ne prévoit que deux ou trois entraînements par semaine. Un régime qui convient parfaitement au Français, tant physiquement que sur le plan organisationnel. Ce planning va lui permettre de continuer à entraîner les attaquants des U15, U16 et U18 de Charleroi. “Je ne désirais pas mettre cette activité entre parenthèses. Elle me tient à cœur. La saison prochaine, Liège s’entraînera également en matinée, ce qui m’aurait contraint à abandonner mon travail chez les Carolos. Cela a également joué dans ma réflexion.”

Il trouvera quand même du temps pour rendre visite à ses anciens équipiers. Il le promet. “Je sais que j’aurai du mal à retrouver un tel groupe.”