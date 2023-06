Le Liégeois Drazen Brncic a eu Silvio Berlusconi comme président à Milan : “Il m’a félicité personnellement”

Le Belgo-Croate se souvient de ce moment comme si c’était hier. Le premier remonte à sa présentation au club, en 2000.

”Il a fait une blague ce jour-là. Il faut savoir qu’il était souvent de bonne humeur et avait beaucoup d’humour. Il a dit que Milan avait acquis un gars dont le nom ressemblait plus à un code fiscal que l’on retrouve sur une carte en Italie qu’à un nom de joueur”, raconte Brncic.

À Milan, l’ancien coach du RFC Liège a côtoyé un homme passionné. “Il était intelligent et avait une vraie vision du football. En plus d’avoir les moyens, il connaissait le football.”

À tel point qu’il est un jour venu trouver personnellement Brncic pour le féliciter ! “C’était pendant l’entraînement, on a vu un hélicoptère tourner au-dessus du terrain. Je me demandais ce qu’il se passait. Entre les terrains, il y avait un petit héliport dont j’ignorais l’existence. L’hélicoptère s’y est posé. L’entraîneur a stoppé la séance. Un garde du corps est descendu, Berlusconi a suivi. Il a salué les anciens puis est venu vers moi et il m’a dit qu’il m’avait vu jouer, qu’il était content de moi et que je devais continuer. À d’autres joueurs, il se contentait d’un simple bonjour. Je suis rentré chez moi avec un sentiment incroyable. Quand il est arrivé, le temps s’est arrêté. Ses compliments m’ont donné une motivation supplémentaire.”

Drazen Brncic était véritablement aux anges au début des années 2000. “Je n’avais jamais vu un président en hélicoptère et je n’en ai plus jamais vu. Grâce à lui, on ne manquait de rien à Milan, on devait seulement se concentrer sur le football.”