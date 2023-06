Régis Thibert s’est en effet imposé devant Simon Jeukenne, mais tous deux ont surtout pulvérisé le minima demandé pour l’Euro juniors 2023 (Jérusalem, 7 au 10 août). Respectivement 8 :06.36 et 8 :06.76 contre 8 :12.92 pour le chrono "porte d’entrée".

Des performances qui leur permettent à tous deux de rentrer dans top 20 belge de tous les temps chez les juniors sur cette distance, soit écrit en passant.

guillement "Je suis en plein examens, je ne m’attendais pas à ce chrono."

Thibert s’était déjà qualifié pour le 5000. Jeukenne, de 18 mois son cadet, l’accompagnera donc en Israël pour ce qui constituera déjà sa 3e sélection internationale (euro scolaire l’an dernier et euro de cross junior cet hiver).

"Je m’attendais à être très proche, voire à réaliser le minima, mais pas à faire ce chrono", nous explique l’athlète entraîné par Dorian Deflandre. "Il faisait encore très chaud samedi soir et je m’alignais avec un peu de fatigue mentale, vu que je suis en examen depuis le 30 mai (NDLR : il est en première kiné à l’Ulg). Nous avions un lièvre qui est parti sur les bases de 8.15. Il s’est écarté après 2000 mètres et Rémy Schyns, de notre club, est passé en tête, avec Régis dans sa foulée. Moi, j’ai été un peu distancé à 700 mètres de l’arrivée, avant de faire un beau dernier tour qui m’a permis de terminer juste derrière Régis. C’est la deuxième fois cette année que j’améliore mon record personnel sur 3000, après avoir fait de même sur 1500 et sur le steeple."

Simon, qui aura terminé ses examens le 27 juin, devrait reprendra le collier de la compétition dès le lendemain avec un 1000 mètres.

"L’idée est de faire en juillet le minima sur 3000 steeple", fait-il. "Si j’y arrive et que je dois choisir à Jérusalem, je pense que je m’orienterai plus sur le steeple, où j’aurai plus de chance de bien figurer. Je n’en ai fait qu’un cette année, mais il avait été très moyen point de vue technique, même si j’avais à l’occasion battu mon RP. Avec le coach, nous avions convenu d’y retourner seulement en juillet. C’est ce que l’on fera donc..."