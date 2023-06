Stéphane Guidi élu coach de la saison en Super League : “Un travail dans la continuité”

Humble comme à son habitude, le mentor du Standard Femina voit ce titre de coach de l’année comme une récompense collective, plus qu’individuelle. “Je suis évidemment heureux, mais ce n’est pas le plus important. Sans mes joueuses et le reste de mon staff, je n’aurais pas pu recevoir ce titre”, dit-il.

En deux saisons chez les Rouches, El Profesor (comme on le surnomme parfois dans les coulisses du club) a apporté un vent de fraîcheur et mis de nombreuses choses en place pour arriver parfois à des résultats inattendus avec un noyau qui, sur papier, est loin d’être le plus étoffé et le plus qualitatif. “Pour arriver à des résultats, il faut travailler dans la continuité et avoir une bonne collaboration avec l'ensemble du club. Lors de la saison 2021-2022, nous avons installé une philosophie et des principes de jeu. Cette année, nous avons poursuivi le travail en insistant sur plusieurs détails, poursuit le T1. La charge de travail qui semblait surprendre certaines filles la première année a été bien gérée cette année. Le staff est exigeant, mais il pense aussi à garder une certaine fraîcheur mentale, surtout à l’approche des matchs.”

Pour arriver aux objectifs, tout n’a pas toujours été simple. Un travail profond a dû être réalisé. “La première année, les joueuses n’étaient peut-être pas dans leur zone de confort. Il y a des choses dont certaines n’avaient jamais entendu parler. Cette saison, nous avons poursuivi l’apprentissage et les quelques nouvelles se sont parfaitement intégrées. La troisième saison sera celle de l’amélioration, tout en restant dans le cadre de travail bien précis fixé dès le départ. Les joueuses savent ce qu’elles ont à faire au niveau physique, mental et technique.”

Stéphane Guidi. ©LSL

Une gestion assez simple

Venu du monde des garçons, Stéphane Guidi ne savait pas à quoi s’attendre particulièrement en débarquant chez les filles. Mais la surprise fut plutôt bonne, alors que des idées reçues laissaient peut-être penser le contraire. “J’ai face à moi un groupe courageux et à l’écoute. Il est prêt à faire d’énormes sacrifices, ce qui le rend facile à entraîner. Les joueuses se sentent en confiance grâce à un staff qui les rassure quand c’est nécessaire. On dit que les filles sont compliquées à gérer, mais j’ai vu des choses bien plus graves chez les garçons, je peux vous l’assurer.”

Finalement, celui qui a décroché sa Pro Licence il y a peu n’a pas particulièrement changé son fusil d’épaule dans sa façon de travailler. “Les exigences comportementales sur et en dehors du terrain sont les mêmes partout. Ce qu’il faut, c’est fixer des objectifs selon les joueuses et s’adapter.”

Pas de grande révolution

La saison prochaine, le Standard Femina souhaite devenir plus professionnel et travailler un peu différemment. Au niveau du noyau, il ne devrait pas y avoir de grande révolution. Le nombre de transferts devrait être limité puisqu’une grande majorité du groupe restera. Actuellement, deux arrivées ont été annoncées : Mariam Toloba d'Anderlecht et l'internationale Amber Barrett. L'un ou l’autre renfort pourrait encore arriver pour rendre l’équipe plus compétitive et tenter de la replacer petit à petit au sommet du football féminin belge.