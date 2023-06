Le club liégeois a opté pour le Carolo Adriano Bertaccini (22 ans), qui a inscrit 27 buts cette saison. Il a signé pour 2 ans.

“Il a choisi notre club pour le projet et pour nos supporters, malgré des offres du Lierse, d’Ostende, des Francs Borains et du Standard. Adriano va s’établir à Liège pour éviter les déplacements et se concentrer sur ses prestations”, indique le club. Le joueur s’est également exprimé : “Il n’est pas facile de succéder à Jérémy Perbet comme attaquant du RFCL mais j’ai vraiment envie de faire le max pour le club suite à son retour dans le monde professionnel.”