Présélectionnée avec les Belgian Cats, la Burdinnoise Julia Franquin évoque l’Euro 2023 : "La Belgique peut aller au bout"

Un Euro que ne manquerait pour rien au monde, Julia Franquin. La Burdinnoise, qui a figuré dans la présélection des Cats pour cette compétition, porte un regard attentif et se montre ambitieuse.

Julia Franquin, pour la deuxième fois de votre carrière, vous avez intégré l’équipe nationale. Comment ça s’est passé?

Ce fut une superbe expérience. J’ai vécu trois semaines phénoménales et j’en ai profité un maximum. Vu le niveau des joueuses, aller à l’Euro était presque mission impossible mais je garde évidemment espoir pour la suite.

Vous avez même eu le privilège de partir en Serbie pour un match de préparation.

Ce n’est pas tous les jours que je peux me rendre dans l’un des pays phares du basket-ball. Dès que je suis arrivée, j’ai ressenti une atmosphère particulière. En Serbie, c’est différent que chez nous et la rencontre de préparation fut d’ailleurs très tendue, même si c’était l’équipe B qui était sur le terrain.

Au niveau des Cats, vous étiez proches de certaines joueuses?

Oui. L’ambiance est vraiment excellente avec tout le monde. Que ce soit le staff ou les joueuses, tout le monde s’entend très bien. Quand tu côtoies une Emma Meesseman tous les jours, tu mesures la chance que tu as de faire partie de cette présélection. La Belgique a vraiment de la chance de pouvoir compter sur elle. C’est une force tranquille qui ne se prend pas la tête. Elle n’hésite pas à me prodiguer des conseils et, forcément, je l’écoute attentivement. De toute manière, dès qu’elle parle, tout le monde l’écoute. C’est la patronne!

Au niveau de cet Euro, la Belgique peut-elle aller au bout?

Oui, je le pense sincèrement. Le cinq de base est intouchable et tellement solide. La Belgique fait peur à n’importe qui sur la scène européenne. Je suis allée voir les Cats contre la Chine, jeudi et samedi dernier, et elles montent en puissance. Les remplaçantes ont fait le job et de l’extérieur, j’ai l’impression que rien ne peut arriver à ce groupe. Les joueuses se connaissent maintenant depuis plusieurs années.

La déception des JO de Tokyo, où la Belgique s’était inclinée en quarts de finale d’un point contre le Japon, est-elle définitivement passée?

Plus personne ne parle de ça. Maintenant, ça reste forcément toujours dans un coin de la tête et cela doit permettre aux filles de rester focus. L’important, c’est de passer à autre chose et une médaille à l’Euro viendrait récompenser le travail de tout un groupe.

De votre côté, prendre part à une compétition internationale, reste-t-il dans un coin de votre tête?

Évidemment! J’espère toujours prendre part à une grosse compétition avec les Cats. J’ai encore beaucoup de chose à travailler mais je ne lâcherai rien pour atteindre mes objectifs.

Enfin une saison sans blessure pour Julia Franquin?

Julia Franquin n’a pas vécu une saison 2022-2023 de tout repos. Sérieusement blessée au genou en 2021, la Burdinnoise est passée à deux doigts d’un nouveau cauchemar en octobre dernier.

« Alors que je revenais très bien dans le parcours, je me suis à nouveau blessée au genou lors de mon premier match de championnat. Je pensais que les ligaments croisés étaient encore touchés. Là, mon moral en a pris un sérieux coup et je me suis dit que je ne voulais plus revivre autant de mois de rééducation, dit-elle. Heureusement, dès le mois de janvier, j’ai pu refouler les parquets avec Liège Panthers.»

Une formation liégeoise qui s’est inclinée en demi-finale des play-off contre Malines et qui ne cesse d’évoluer au fil des années sous l’égide de Pierre Corna. « Le bilan de notre championnat est plus que positif, avoue Julia Franquin. À titre personnel, je suis très satisfaite de la façon dont j’ai pu terminer la saison. Je n’ai plus jamais ressenti de douleur au niveau de mon genou. Au début de cette année, ce fut un peu plus compliqué et je ne m’attendais pas à jouer autant. Tant mieux car je retrouve beaucoup de plaisir. »

La suite promet donc d’être alléchante pour la Burdinnoise qui restera encore aux Panthers une saison. « À présent, l’objectif est de faire aussi bien qu’une demi-finale de play-off mais le niveau de notre championnat est de plus en plus élevé. Nos adversaires se renforcent chaque année, dit-elle. Je croise les doigts pour vivre un championnat entier sans le moindre pépin physique car, là, ça commence à faire beaucoup (rires).» C’est tout le mal qu’on souhaite à Julia Franquin, l’une des meilleures sportives de notre arrondissement.