Football: Marten Wilmots, le fils de Marc, va débarquer à Verlaine (D2 ACFF) comme Jonathan Hendrickx, avant Mehdi Carcela ?

Non, vous ne rêvez pas, il devrait y avoir un Wilmots sur la pelouse des Six Bonniers la saison prochaine. Non pas Marc, évidemment, qui a rangé les crampons depuis belle lurette, mais bien Marten, son fils. Ce dernier, âgé de 24 ans, évoluait la saison dernière à Visé, en Nationale 1, après des passages par Saint-Trond, le Standard, Avellino, Ferencvaros et Trglav. Il va signer à Verlaine dans les prochaines heures. Un fameux parcours et un superbe CV pour ce médian droit, capable également d’évoluer au cœur du jeu. Et, sans conteste, un renfort de choix pour Verlaine qui frappe fort sur le marché des transferts.