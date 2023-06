Yohan Zaradzki: "Le jogging de Verviers est un de mes objectifs"

Comme papa il y a près de vingt ans ?

En forme pour le moment, le militaire devra cependant composer avec une compétition pour le boulot, ce vendredi. "Je dois participer à la Nuit des Flandres, qui est une course sur plat de dix kilomètres. On verra comment je récupère et quelle sera ma forme dimanche", glisse-t-il. En tout cas, son ambition ne changera pas d’ici le jour J; c’est pour la gagne qu’il s’alignera sur le parcours verviétois. Avec un chrono de 42’53’’ en 2022, le désormais Stembertois espère améliorer son chrono et gérer sa course différemment. "L’année passée, j’en étais un peu à mes débuts. Je pense être mieux entraîné à présent. Bien entendu, je ne sais pas qui sera là et c’est évident que si, par exemple, Amaury Paquet et Nicolas Schyns sont là aussi, la concurrence sera très rude. Mais quoi qu’il en soit, je ferai ma course et j’ai très envie d’ajouter le jogging de Verviers à mon palmarès, comme mon papa." Robert Zaradzki s’y était imposé (avec Frédéric Collignon) en 2004. "S’il m’a donné des conseils spécifiques ? Non, d’autant que c’était une autre génération. Et, de toute façon, on sait tous que la course se joue très souvent dans Piedvache."

"Mieux gérer Piedvache"

En 2022, c’était d’ailleurs là que Nicolas Schyns avait fait la différence avec l’ancien Spadois. "Je savais que c’était une grosse côte et j’ai voulu suivre Nicolas mais j’ai faibli. Cette année, je pense que je vais mieux la gérer. Je connais mieux Piedvache et je me suis aussi beaucoup entraîné sous la chaleur ces derniers temps", détaille Yohan Zaradzki, prêt à enfiler son costume de favori, parmi d’autres prétendants en fonction des forces en présence sur la ligne de départ dimanche (15 h).

Pour la suite de la saison, le Verviétois se préparera ensuite pour son second marathon de l’année, début décembre à Valence (Espagne). "J’espère y améliorer mon chrono actuel de 2 h 21. Je partirai en stage en altitude au Kenya, en novembre." Avant cela, il espère pouvoir ajouter son prénom au palmarès du jogging de Verviers. "Ce serait un honneur", conclut-il.