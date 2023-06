"Je suis fier et heureux de rejoindre ce club emblématique et de retrouver la D1B. Heureux aussi de retrouver des joueurs que je connais bien. Il est clair qu’avec cette équipe on est en mesure de faire une belle saison”, déclare le nouveau venu. Il va ainsi retrouver Alessio Cascio, l’autre Visétois arrivé il y a peu.Dans son communiqué, Liège signale également que “le groupe est à priori au complet”.