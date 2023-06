Amélie Bihain, première dame au jogging de Verviers: "Une meilleure ambiance qu’à Bruxelles"

Finalement décidée, c’est avec ambition qu’elle a pris le départ d’une course terminée en 33e position au scratch (avec un temps de 52’02’’). "Cela dépend toujours des filles qui sont là mais oui, je venais pour gagner et je pensais bien avoir ma chance. Pendant la course, je ne me suis jamais retournée pour voir où étaient les autres filles. Je n’ai jamais relâché, en gardant toujours un bon rythme."

C’est un nouveau beau résultat pour celle qui avait bouclé les 20 km de Bruxelles sur la troisième marche du podium féminin. "Je peux quand même dire que l’ambiance est bien meilleure ici qu’à Bruxelles. Nous sommes beaucoup plus encouragés", sourit-elle. "J’avais participé au jogging de Verviers une autre fois, il y a longtemps… Je ne me souvenais plus ni du parcours ni de mon temps."

Amélie Bihain reviendra-t-elle sur le grand jogging ? "Cela dépend de la date du meeting de Ciney (rires). En fonction, peut-être que je referai de la piste."

À plus court terme, son objectif et de se rapprocher des 34 minutes pour 10 km, lors du championnat de Belgique de Lokeren (6 août).