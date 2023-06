Le Liégeois Mehdi Sayoud au sommet de l’arbitrage européen en beach soccer : “J’ai vécu mes plus belles expériences”

Lui aussi a pris part à une attraction quelque peu rêvée : des matchs européens de beach soccer, à Nazaré (Portugal). Mieux encore, il a arbitré la finale de l’Euro Challenge (équivalent de l’Europa League de football) et la demi-finale de l’Eurowinners Cup (équivalent de la Ligue des Champions de football). “Dans un stade presque comble (NdlR : plus de 1000 personnes), j’ai vécu mes plus belles expériences dans l’arbitrage. Lorsque j’ai appris la désignation pour ces deux matchs, j’en ai presque eu les larmes aux yeux”, avoue Mehdi.

En une dizaine de jours, il a pris part à 33 rencontres : 17 au sifflet et 16 comme troisième arbitre ou time keeper. “Je suis fatigué mais heureux, dit-il. Arbitrer un match de beach soccer est plus fatigant qu’un match de football au niveau physique. En plus, nous devons composer avec un sable qui est parfois brulant.”

Pas le seul Belge

Un autre arbitre du Royaume était également à Nazaré. Jordy Vermeire, actif en Challenger Pro League au football, a également sifflé plusieurs rencontres, dont la demi-finale de l’Euro Challenge. “Nous avons bien représenté la Belgique, poursuit Mehdi Sayoud. À la fin, nous avons eu droit à un debriefing personnel et il a été très positif.”

Les Belges Mehdi Sayoud et Jordy Vermeire. ©DR

Bientôt à Bakou

À peine revenu du Portugal, Mehdi Sayoud s’apprête déjà à repartir. Destination l’Azerbaïdjan et plus précisément Bakou, où ont lieu les qualifications pour la Coupe du Monde de beach soccer. “Je suis étonné d’avoir été désigné. Je vais là avant tout pour prendre de l’expérience. La suite, on verra.”

Pour Mehdi, l’arbitrage dans le monde du beach soccer a commencé il y a environ six ans. “J’arbitrais déjà au football mais j’étais également entraîneur de natation à Chaudfontaine. Un jour, Thierry Alken, qui s’occupe du beach en Belgique, est venu me trouver pour voir si ça m’intéressait. J’ai essayé mais j’ai arrêté après un an, avant de finalement reprendre. Maintenant, j’ai définitivement accroché et j’apprends à chaque match.”

Peu médiatisé

Le seul regret du Liégeois est le manque de médiatisation de ce sport qui se veut pourtant spectaculaire. “Nous aimerions que ce soit mis plus en avant. Mais pour cela, il faudrait que la fédération et d’autres personnes investissent davantage dans la communication. Quand les gens découvrent une fois, ils accrochent directement généralement. C’est un sport bien plus spectaculaire que le football grâce à ses courses, son intensité, la rapidité des actions, etc.”

Dans certains pays, le beach est pourtant bien mis en avant. “En Iran et dans certains pays de l’est, on en parle beaucoup. Au Portugal et en Espagne, c’est un peu populaire aussi. Mais pas encore chez nous malheureusement.”

Retour en D2 ACFF

Si tout se passe pour le mieux au niveau du football sur le sable pour Mehdi Sayoud, ce n’est pas spécialement le cas au niveau du football sur prairie. Après avoir connu la Nationale 1, celui qui est affilié à Tilleur est contraint de redescendre d’un échelon et ainsi retrouver la D2 ACFF la saison prochaine. “Mes performances n’ont sans doute pas été à la hauteur et je l’accepte. Maintenant, je vais écouter les conseils et travailler encore plus pour remonter au plus vite en Nationale 1”, raconte celui qui a connu une lourde blessure à la cheville. “Cela n’excuse pas tout mais j’ai sans doute voulu recommencer trop vite. Mes déplacements n’étaient pas des meilleurs alors que c’est un critère qui rentre également en ligne de compte pour les observateurs.”