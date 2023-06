Tarik Moukrime : "J’ai abordé le jogging de Verviers comme un amateur qui vient pour le plaisir"

L’ancien athlète de haut niveau, qui a changé de vie ces derniers mois et travaille dans la boucherie familiale suite à l’annonce de sa fin de carrière l’année passée, a rechaussé les spikes le temps d’un instant pour courir sur un jogging qui lui tient à cœur. "Je suis vraiment venu pour le plaisir. Depuis que je suis athlète de haut niveau, je n’ai jamais vraiment pu y participer. C’est un grand événement dans ma ville et j’ai toujours voulu le faire mais avec le calendrier des compétitions c’était toujours impossible. Après cette année difficile avec la Fédération et l’arrêt de ma carrière, je me suis dit que c’était peut-être le moment de le faire même si je ne suis pas en forme", commente le Verviétois, après avoir franchi la ligne en 50 minutes 43 secondes, le plaçant dans le top 25 à huit minutes du vainqueur Amaury Paquet.

S’il n’affiche évidemment plus le même niveau de performance, Tarik s’est bien senti sur le parcours verviétois. "Je n’avais plus couru depuis les championnats d’Europe, j’ai recommencé cette semaine avec la reconnaissance du parcours. Je voulais vraiment aborder cette course avec l’état d’esprit de prendre du plaisir et de l’amusement avant tout", indique-t-il. Et les sensations ? "Elles étaient bonnes ! Je suis tout de même content de moi, je ne pensais pas pouvoir courir à du 3’43’’ de moyenne (au kilomètre, Ndlr) déjà maintenant. L’ambiance était super et j’ai pris un maximum de plaisir tout au long du parcours", poursuit Tarik, qui n’hésite pas à poursuivre: "Je vous avoue qu’ici en arrivant, l’envie de recourir est revenue mais je ne fais aucun plan sur le moyen ou le long terme. Ce sera à voir, d’autant que j’ai une saison de football qui va commencer mi-juillet. Je vais en tout cas débuter la saison là puis je verrai bien si l’envie sera toujours là ou pas pour recourir."

"Ça fait tout simplement du bien au moral"

Pour rappel, Tarik Moukrime évoluera avec Lambermont-Rechain B (P3C) la saison prochaine. Équipe avec laquelle il a déjà fait quelques apparitions à la fin de cette saison écoulée.

En attendant, il a déjà bien profité des émotions positives liées à sa participation au 40e jogging de Verviers. "J’étais vraiment serein et tranquille, en ne faisant attention à rien. Je suis juste venu avec une paire de chaussures, un équipement et hop on prend du plaisir. C’est très différent de la piste où la moindre erreur se paye cash. C’est vraiment deux mondes différents et j’ai abordé ce jogging comme un amateur qui vient juste chercher du plaisir. Ça fait tout simplement du bien au moral", conclut Tarik Moukrime. Pari réussi.