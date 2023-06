Yannick Pauletti, nouveau T2 de Seraing : “J’arrive sur la pointe des pieds”

Yannick Pauletti, les derniers jours ont été mouvementés entre l’annonce de votre possible départ de Braives et votre arrivée à Seraing, non ?

”Oui, mais tout se finit bien. Cela n’a pas toujours été facile à gérer mais je suis resté concentré sur Braives et les objectifs fixés avec Seraing. J’ai su garder la tête froide dans les deux cas et faire la part des choses. Il le fallait. J’ai tout fait jusqu’au bout.”

Depuis votre fin de carrière de joueur, vous rêviez d’être professionnel. Là, c’est officiel. C’est la consécration ?

”C’est un palier que je franchis dix ans après avoir commencé à coacher Stockay. C’est symbolique en quelque sorte. J’arrive sur la pointe des pieds. J’ai encore tout à apprendre. Quand je vois le nombre de matchs professionnels disputés par des gars du staff dans lequel j’arrive, j’ai mille trucs à apprendre. Et je viens pour ça et uniquement pour ça : me mettre au service du club.”

Concrètement, qu’est-ce que ça va changer dans votre vie ?

”Ma vie va totalement changer puisque c’est le football va devenir mon activité principale et unique toute la semaine. Je n’ai pas peur du tout de me lancer dans ce challenge. Au contraire. Je suis super motivé avec une grosse envie d’apprendre. Je vais faire de ma passion mon métier et, ça, ça ne se refuse pas.”

Que savez-vous de Seraing ? Est-ce un univers que vous connaissez un peu ou pas du tout la D1B ?

”Je sais où j’arrive. Tout est clair. Les intentions de la direction sont limpides. Je suis au bon endroit pour me mettre au service des autres et de nos objectifs. Il y a un travail colossal à réaliser.”

Vous allez plus bosser avec le Français Grégory Proment, qui sera le futur T1. Qu’est-ce que vous savez de lui ?

”Je connais sa carrière de joueur avec plus de 400 matchs en Ligue 1 avec Metz, Caen, etc. Ces dernières années, il a aussi été un grand formateur. Il attendait sa chance comme principal et, là, il la reçoit. Il va apporter beaucoup. C’est que du bonus pour moi. Je vais ouvrir les yeux, tendre les oreilles et profiter de cette énorme expérience.”

Un entraîneur de provinciale qui débarque dans le monde professionnel, cela n’arrive pas tous les jours. Qu’est-ce que vous pensez apporter à cette structure professionnelle ?

”J’ai un parcours atypique. Mon expérience du monde amateur comme coach alors que j’ai touché au foot semi-professionnel comme joueur est un plus. Je vais avoir une vision transversale avec l’idée de la mettre au service d’un coach que je vais soutenir à fond, quoi qu’il arrive. Je me réjouis de reprendre.”

Il faut avouer qu’il y a quelques mois, quand vous avez accepté le challenge braivois, vous ne pensiez plus débarquer tôt ou tard dans le monde professionnel. À quoi ou à qui attribuez-vous cette bonne surprise ?

”Si je me trouve enfin dans le monde professionnel, c’est grâce au travail et à la chance. Les places sont très chères dans le monde professionnel. Et il faut un minimum de réussite avec des bons appuis pour y arriver. Mais je le répète : j’arrive sur la pointe des pieds sans aucune prétention.”

Arrêter le coaching, avant que Braives n’arrive, vous y avez sérieusement pensé ?

”Cela m’a traversé l’esprit après l’échec Rochefort mais j’ai vite rebondi et j’ai retrouvé alors le feu. J’adore trop le foot, plus que jamais j’ai envie de dire.”