Pierre de Froidmont et Arne Janssens aux Jeux Européens ce dimanche

Pierre de Froidmont reste sur une 17e place décrochée à la manche de Coupe du monde de Leogang (Autriche). À l’avant une bonne partie de la course, l’actuel 7e mondial y a manqué d’énergie dans le dernier tour pour accrocher mieux. Une semaine avant à Lenzerheide (Suisse), c’est une chute, heureusement sans gravité, qui l’a empêché de signer une bonne place sur la ligne. “Le parcours a l’air d’être assez bien, artificiel par endroits mais le cadre est vraiment joli car on est dans une très belle petite ville en Pologne. Ça a l’air d’être beaucoup mieux qu’à Munich l’année passée”, dit-il à propos de la course qui l’attend ce dimanche. “Par rapport aux ambitions, je reste sur deux week-ends de Coupe du monde qui ont été assez chargés. Mais je suis toujours dans le bain donc je vais essayer de profiter de la forme des dernières semaines. Je pense que je suis pas mal pour l’instant et on verra ce que ça donne. L’année passée, cela ne s’était pas bien passé du tout donc je n’ai pas trop de pression ni quelque chose à défendre. Ici, j’ai juste envie de donner le meilleur, de bien faire et on verra ce que ça donne”, commente Pierre de Froidmont.

Pour sa part, Arne Janssens, plus jeune, a réalisé “l’une des plus belles courses de sa vie”, selon sa formation BH Wallonie, à Leogang. Face au gratin mondial, il a terminé 38e.

La compétition de MTB aura lieu à Krynica Zdroj, ce dimanche 25 juin à partir de 14 h 15. Cérémonie protocolaire à 16 h 05.