Vainqueur à Eupen, le RFC Liège entretient sa dynamique positive (AS Eupen-RFC Liége 0-1)

Cela n'a pas empêché le RFCL d'imposer ses vues dans le fief même d'un adversaire de D1A, grâce à un but inscrit sur le tard par Bruggeman, à la conclusion d'une superbe action où les automatismes du jeu liégeois ont eu tôt fait de profiter de l'espace laissé par la défense germanophone.

S'il savait son équipe capable d'être à niveau, Gaëtan Englebert a tout de même pris bonne note des nonante minutes prestées. "Malgré la victoire, on a déjà pu voir ce qui allait nous attendre dans le jeu", glissait le coach liégeois, qui avait décidé d'aligner deux onze distincts, un par mi-temps. Si Bustin et Mputu (blessés) manquaient à l'appel, le RFCL alignait deux éléments à l'essai: Luzein, un défenseur central en provenance du Stade Rennais, et Handzongo, un flanc gauche offensif actif au Cameroun.

Tout ce beau monde se reverra encore pour trois séances d'entraînement à venir, avant une coupure qui ramènera le matricule 4 à l'oeuvre, mi-juillet, à Verlaine.

AS Eupen: Moser (46e Nurudeen), Alloh (70e Zaatout), Kral (77e Di Matteo), Filin (77e Ngangala), Van Genechten (70e Youndje), Paeshuyse (70e Keita), Baiye (46e Christie-Davis), Lambert (46e Magnée), Bitumazala (72e Déom), Nuhu (70e Alvarez), N'Dri (62e Adjevi).

RFC Liège (MT1) : Debaty, Lioka Lima, Van den Ackerveken, Lambot, Massart, Merlen, R. Wilmots, Handzongo, Mouchamps, Mouhli, Bertaccini.

RFC Liège (MT2): Lejoly, D'Ostilio, Luzein, Lambot (73e Van den Ackerveken), Nyssen, Arslan, Loemba, Bruggeman, Cavelier, Cascio, Panepinto.

Arbitre: M. Smet.

Avertissements: R. Wilmots.

Le but: 85e Bruggeman (0-1).