Hughes Célentin a mis 6h34’ pour les 66 km de l’Ultra Tour de Liège : “Cette course autour de Liège est associée à plein de souvenirs”

Organisée tous les deux ans depuis 2005 par des “grognards” de la course à pied verte, elle s’attache à parcourir Liège et ses alentours en empruntant et en faisant découvrir ses chemins de traverse. Du vert et de l’urbain aussi (pour aller chercher la Montagne de Bueren par exemple, il faut bien courir sur des trottoirs dans la ville, pas le choix…). Autres intérêts : très belle organisation qui ne se prend pas la tête et des bénéfices qui vont vers des associations. Pour cette fois, c’était cotesolidarite.be, qui vient en aide aux sinistrés des inondations de juillet 2021.

Côté sportif, c’est un pompier liégeois qui s’est imposé. Hughes Célentin, 35 ans, deux enfants. Un passé de cycliste auteur de quelques très belles courses depuis quelques mois (top 20 sur OSO fin 2022, 4 podiums lors de ses 4 derniers trails dans la région…). Seul dès le 16e km sur un parcours qui passe derrière chez lui au Sart Tilman, il n’a fait que creuser l’écart pour terminer avec 32 minutes d’avance sur Cédric Crahay.

”Les départ/arrivée ont lieu dans l’école du Sart Tilman où mes deux enfants sont : je ne pouvais pas ne pas venir”, souriait-il. “On passait en plus tout près de mon lieu de travail, la caserne des pompiers d’Ans. La course ? On part à quatre, trop vite comme toujours, puis je suis seul. Là, j’ai géré à ma manière et cela s’est bien passé. Je ne dis pas que j’ai apprécié tous les coins de la ville visités. Mais ce parcours permet de voir ou de revoir des endroits associés à des souvenirs en ce qui me concerne. C’était très attachant. Sinon, la difficulté sur cette course a été aussi de gérer la chaleur. Il n’y avait que 3 ravitos (je plains les derniers) et j’ai ressenti comme une chape de plomb après le 50e…”

Prochain objectif pour cet athlète entraîné par Fabian Magnée : le national de semi-marathon pour pompiers et policiers début septembre.