Raphaël Allemand, le frère de Julie, la Belgian Cats, championne d'Europe: "Julie a prouvé qu’elle était la meilleure meneuse d'Europe"

Comme tous les supporters des Belgian Cats, Raphaël Allemand, le frère de Julie également kiné au club de football à Verlaine, est passé par toutes les émotions. "Quel match, je n’en reviens pas! Je suis à 130 de pulsations , dit-il à l’autre bout du fil encore sous le coup de l’excitation samedi soir quand elles se sont qualifiées pour la finale. Elles ont assuré. On savait que les Françaises allaient réagir après la pause mais je ne pensais quand même pas qu’on n’allait souffrir autant en fin de match. La finale est dans la poche et c’est extraordinaire. Les Cats écrivent, encore un peu plus, l’histoire du basket en Belgique."

Encore bien en jambes, ce samedi soir face à la France, Julie Allemand a réalisé un Euro de très bonne facture qui fait partie du All-Star 5 de l'Euro. Ce qui n’a pas échappé à son frère, forcément. "C’est toujours très spécial de voir performer sa sœur de la sorte. Même si on a pris l’habitude, ça reste bizarre (rires). Son tournoi? Elle a démontré qu’elle était la meilleure meneuse d’Europe. Elle prend de plus en plus de responsabilités et elle communique davantage. Avec l’expérience qu’elle a acquise, elle est un pion indispensable de l’équipe."