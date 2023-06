Un joueur de P3 liégeoise a joué avec Yaya Touré, le nouveau T2 du Standard : “C’était un vrai régal à l’entraînement”

Arsène Né, quel souvenir, près de vingt ans plus tard, gardez-vous de vos années avec Yaya Touré ?

”C’étaient des chouettes moments, c’est clair. On ne s’est pas connu à notre arrivée en Belgique car on se connaît depuis notre passage commun, tout jeunes, à l’Académie Jean-Marc Guillou à Abidjan. On était alors tout gamin. J’ai tout de suite cerné son potentiel. Dès son plus jeune, il avait cette facilité et cette aisance. Avec une conduite de balle unique. Il avait déjà son physique qu’il alliait à une technique au-dessus de la moyenne. Tous ces gestes étaient tout à la fois simples et naturels. Il ne faisait jamais le truc de trop. Ce n’était pas un dribbleur à la Neymar mais il ne perdait jamais le ballon. Chaque entraînement avec lui était un vrai régal.”

À Beveren, il était déjà impressionnant ou pas ?

”Pour nous tous Ivoiriens, la première année en Belgique fut difficile. Pour lui aussi. Mais après, il était sur une autre planète. Il était sensationnel. Il se promenait dans l’entrejeu, littéralement. Je jouais comme défenseur central, lui médian défensif, et rien ne passait (rires). Je vivais des matchs assez tranquilles, en fait. Avec lui dans l’entrejeu, on savait qu’en lui donnant le ballon, il ne le perdrait pas. En Ukraine, dans la foulée, il a encore franchi un palier. Il était devenu terrible.”

Vous vous attendiez à ce qu’il fasse une carrière pareille ?

”Honnêtement, je me doutais bien qu’il ferait une belle carrière, oui. Je savais qu’il ne ferait que passer par la Belgique. Mais de là à le voir au Barça, puis à Manchester City, à ce point-là, non. Et finir dans les meilleurs du monde, carrément, non.”

Et pourtant, il était incroyable en Liga et en Premier League…

”Oh oui ! Pour moi, il a atteint son sommet avec le Barça où il a réussi à élever encore plus son jeu sur le plan tactique et technique. Son passage en Grèce à l’Olympiakos lui a fait le plus grand bien aussi.”

En dehors du terrain, quel genre d’homme était-ce ?

”Un gars qui aimait faire des blagues; assez taquin dans le vestiaire. Il était toujours de bonne humeur. Il était très ouvert, très simple, très humble aussi. Il n’était pas fêtard au point de sortir en boîte, etc. Non, il était très sérieux, en fait, déjà à Beveren. Je n’ai plus eu de contact régulier avec lui depuis son départ de Manchester City. Avec les anciens de Beveren, on a créé un groupe WhatsApp où on se donne régulièrement des nouvelles. Mais lui, plus jeune que nous, n’y est pas. Je sais cependant qu’il a gardé ses valeurs et n’a pas changé. Il n’a jamais oublié de là où il venait.”

Et si vous deviez le revoir, il vous reconnaîtrait ?

”Évidemment ! On fait partie de la même académie, la Jean-Marc Guillou. C’est une grande famille. Si on se voit, on s’arrête et on mange ensemble. On se rappellera le bon vieux temps.”

Le voir comme coach au Standard, cela vous étonne ?

”Non, pas tant que ça car il a toujours été un leader. Quand il parlait, et il ne parlait pas pour ne rien dire dans le vestiaire. Alors, on l’écoutait. Donc, le coaching était assez évident dans son parcours. D’ailleurs, vu son niveau en tant que joueur, je pense qu’il ne fera que passer par le Standard. Selon moi, il doit aller encore plus haut.”