24 Heures de Spa ce week-end: l’Aubelois Charles Weerts croit en ses chances (photos)

"Ce furent des qualifications particulières avec un début sur le sec sans les pilotes pros qui s’élancèrent ensuite après l’arrivée de la pluie", soulignait le pilote aubelois. "On n’avait jamais vu cela, mais cela fait partie aussi du règlement. En ce qui nous concerne, c’est dommage d’avoir échoué à un dixième de seconde. Dries Vanthoor parti avant moi ayant été victime d’un petit contact dans un tour rapide, nous partirons finalement vingt-deuxième, alors qu’on aurait aussi pu tout perdre."

Il n’en est pas moins confiant pour la course. "Durant les essais, la voiture s’est montrée performante, tant sur le sec que sur la pluie. Je suis donc plutôt optimiste. Certes, au départ nous serons au milieu du peloton, mais Sheldon Van der Linde qui assurera le premier relais, a beaucoup d’expérience. Il ne prendra aucun risque, sachant qu’une course ne s’est jamais gagnée au premier virage. L’objectif n’est pas de revenir dans le top 3 dans la première heure, d’autant que l’on annonce potentiellement de la pluie pour le départ. Le plus important est de rester dans le même tour que le leader."

"La voiture est fondamentalement performante"

Charles Weerts dont ce sera déjà ses cinquièmes 24 Heures de Spa rappelle que les années impaires lui ont été plutôt favorables avec une douzième et une deuxième place lors de ses première et troisième participations, alors qu’il a été contraint à l’abandon aux deux autres.

"Bien qu’ayant très peu roulé lors des essais libres, j’étais assez satisfait de mon chrono lors des qualifications alors que c’était la première fois que je pilotais la M4 sous la pluie. La voiture est fondamentalement performante depuis le début de la saison et le tracé spadois lui convient bien."

De quoi pouvoir nourrir certains espoirs, même si aux 24 Heures, une course n’est jamais gagnée avant d’avoir franchi le drapeau à damier. Et ce n’est pas Charles Weerts qui nous contredira.