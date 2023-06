Lucien Dandoit arrive sur son terrain

Il attend donc avec impatience de retourner sur ces épreuves particulières, dans la saison. Ce sera la semaine prochaine, pour Herbeumont. "Je préfère cette course à celle de Couvin, pour son parcours, pour ses montées plus dures et plus longues et aussi pour l’environnement, les paysages", détaille encore cet affilié au club Geo-Therm SCV Marchovelette. "Je me sens en bonne condition pour l’instant et j’espère y faire aussi bien que l’an passé."

Avec l’envie, aussi, de faire mieux encore. "Je n’ai pas roulé ce dernier week-end, vu mes examens scolaires, mais aussi parce que cela va être chargé ces prochains jours, ajoute encore Lucien Dandoit. Avant la course de côtes d’Herbeumont de mardi, je vais disputer le Critérium Européen des Jeunes, au Grand-Duché du Luxembourg, avec la sélection de la Fédération Cyclisme Wallonie Bruxelles. Une belle épreuve (NdlR: remportée à l’époque par Cian Uijtdebroeks) à laquelle j’avais vraiment envie de prendre part et qui propose également des parcours difficiles, sur deux étapes."

Ensuite, il pensera à une autre épreuve qui le motive beaucoup: le Tour de l’Ain, en France. "Je suis satisfait de mon niveau actuel", raconte celui qui s’était classé troisième, récemment, à Romsée. Où il avait été un des grands animateurs de l’épreuve. "Cette épreuve de Romsée était plus courte que d’habitude. Je me suis dit que cela allait directement partir et j’ai décidé d’attaquer tôt, dès la première montée. Je suis parti avec un autre coureur et, deux tours plus tard, quand nous avons été repris, j’ai attaqué à nouveau."

Lançant le bon coup de trois hommes. "Je me sentais plus fort que mes adversaires dans la montée, mais elle n’était malheureusement pas assez pentue pour que je puisse les distancer et ils m’ont devancé au sprint. Il y avait donc un peu de frustration par rapport à la place, mais pas par rapport à ma course et à ma forme."

Avec laquelle il tentera de se faire plaisir ces prochaines semaines, sur son terrain.