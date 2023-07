Axel Bonemme, dernier transfert de Verlaine : “Je veux monter en N1”

Un parcours qui force le respect et des ambitions clairement établies. Axel Bonemme est une nouvelle recrue phare de Verlaine qui n’en finit plus de surprendre. Après Jonathan Legear et sans doute avant d’autres gros poissons, l’ex-joueur de Visé vit du foot depuis toujours. Formé en partie à Lille et passé essentiellement par le Standard “où le changement de direction entre Luciano D’Onofrio et Roland Duchâtelet m’a coûté une plus belle carrière encore”, Saint-Trond, Seraing où il fait la connaissance d’un certain Mario Franchi et dernièrement Visé “où j’ai découvert un terrible joueur, Jo Legear, qui est devenu un ami", Bonemme est un sacré… bonhomme. Il va apporter toute sa grinta et son expérience à un noyau qui n’en demandait pas tant.