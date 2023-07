Gint Bikars prolonge chez les Bulldogs

Ce mercredi, c’est au tour de Gint Bikars, l’assistant-coach, de donner son accord jusqu’en 2025 lui aussi. “J’ai passé une année pleine de succès avec les parents et jeunes joueurs. Les équipes juniors et élite ont remporté de belles victoires et obtenu de beaux résultats dans les différents championnats et tournois. Il ne faut pas en rester là ! Il faut poursuivre le travail, et s’améliorer au niveau technique et dans la préparation physique, explique-t-il. Je suis heureux de poursuivre ma collaboration avec Uli et le club des Bulldogs de Liège. Nous allons tout faire pour reproduire ces beaux résultats. Je suis persuadé que nous en sommes capables !”