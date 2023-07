Premier marathon des Hautes Fagnes, le plus haut de Belgique : victoire du Verviétois Yohan Zaradzki

Sur la distance “reine”, c’est le Verviétois Yohan Zaradzki qui s’est imposé en 2h30’36’’ au terme des 500 mètres de D + que proposait le parcours de 42 km, loin devant Jochen Neyrinck et un autre régional, le footeux Christophe Nezer.

”C’était une belle organisation et je suis vraiment venu pour le fun, pas pour un chrono. Je voulais surtout prendre du plaisir et voir des gens. Je m’étais dit que je ferais aux alentours de 2h30 et c’est le temps que j’ai mis, donc je suis content”, commente le vainqueur, Yohan Zaradzki.

”C’est vraiment un autre sport”

Parti seul en tête, il a couru les deux boucles de 21 km sans pression dans son dos, même si ce n’est pas un parcours auquel il est généralement habitué. “J’avais reconnu le tracé et je savais qu’il y avait de la caillasse, des petits chemins et de longs faux-plats montants”, détaille-t-il, lui qui est plutôt rôdé aux parcours plats. “Je n’ai pas eu mal aux jambes pendant la course, mais je l’ai par contre ressenti après, sourit-il. Comme quoi, c’est vraiment un autre sport, une autre approche “, complète-t-il à propos du trail. “Sur les cinq prochaines années, j’ai vraiment envie de me consacrer pleinement au plat, sur semi et marathon. Mais après, pourquoi pas me diriger vers le trail”, envisage le récent deuxième du jogging de Verviers.

Le 5 août prochain, il prendra part au championnat de Belgique (à Lokeren) sur 10 km avant de s’aligner sur un semi fin août. Fin septembre, il sera au marathon de Varsovie avant de partir en stage un mois au Kenya en novembre pour préparer le marathon de Valence (début décembre). “Et je viens d’apprendre que j’étais sélectionné parmi les quatre militaires belges pour aller au championnat du monde sur semi, fin octobre en Suisse.” Un copieux programme pour le Stembertois. Toujours sur cette distance, notons la deuxième place, chez les dames, de l’Aubeloise Manon Liégeois, en 3h39’48’’.

Nicolas Schyns remporte le semi

Si la distance marathon a attiré près de 125 participants, ils étaient plus nombreux (467 finishers) sur le parcours du 21km. Là, c’est le Warsagien Nicolas Schyns, vainqueur du jogging de Verviers 2022, qui s’est montré le plus rapide. Il a bouclé le parcours en 1h12’15’’ devant le Waimerais William Weynand et le Spadois Florent Caelen. Côté féminin, la victoire est revenue à Séverine Thonnard, en 1h35’01’’.

Enfin, le parcours du 10 km a attiré 218 participants. Adrien Vanwerst a remporté l’épreuve (en 36’54’’) devant le Malmédien Ludwig Lefebvre et Thomas Bonhomme. Marie-France Delhaye (47’30’’) s’est montrée la plus rapide chez les dames.