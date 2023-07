27 km et 600 mètres de dénivelé positif: un nouveau circuit de trail balisé de façon permanente au Pays de Herve

Plus modeste, elle vient néanmoins s’ajouter à des initiatives comme Extratrail, Trail-en-Famenne, la Station de Trail d’Herbeumont, Huy for Trail et, donc, Trails à Godinne.

À l’occasion des 20 ans de la maison du Tourisme du Pays de Herve, un nouveau parcours, le premier balisé de façon permanente, a été présenté.

Long de 27 km pour 594 mètres de dénivelé positif, il propose au départ de la maison du Tourisme du Pays de Herve de partir à la découverte des chemins et bocages de la région, avec notamment un passage par le site du Val-Dieu. Cet itinéraire est donc entièrement balisé (balises bleues).