Antoine Potty vainqueur du GT4 European Series de Spa-Francorchamps: "On a su être régulier, efficace et agressif"

Vendredi, en course 1, le Hamoirien de 19 ans s’est élancé de la 19e position. Très vite, la Toyota GR Supra GT4 Evo remontait au classement général, prenant même l’avantage sur les leaders du championnat après 17 minutes de course grâce à un solide dépassement au pied du raidillon. À la mi-course, le Français Étienne Chéli lui succédera et sortira de la voie des stands à la onzième position, mais de nouveau derrière la BMW M4 GT4 de leurs principaux rivaux. En fin de course, une neutralisation rassemblera le peloton, ce qui permettra au Français d’amener la voiture jusqu’en cinquième position. "On n’avait pas un set-up idéal en qualifs, d’où le fait qu’on soit parti de loin. En course, malgré une amélioration des réglages, la voiture n’était quand même pas la plus rapide sur un tour, mais l’homogénéité de notre duo a fait qu’on a su remonter au classement", explique l’intéressé.

Deuxième succès humide

Samedi, en début d’après-midi, le public déjà nombreux dans les gradins a pu assister à la seconde course, dans des conditions humide, mais sans réelle pluie. Après un excellent départ du Français, remonté de la onzième à la sixième place, le Hamoirien finira le boulot avec une certaine aisance puisqu’il remontera l’ensemble du peloton en l’espace de 10 minutes. Il assurera ensuite la victoire pendant les 13 minutes restantes, dans des conditions de plus en plus favorables. "De nouveau, on n’a pas le meilleur tour en piste, mais on a su être régulier, efficace et agressif quand il le fallait. C’est vraiment une victoire due au pilotage. Je pense aussi que les meilleurs pilotes avaient roulé en début de course", souligne Antoine Potty.

Au championnat, ce bon week-end rapproche le duo à 5 points du leadership, toujours détenu par le duo Piana-Schrey tandis que l’autre BMW du duo Edgar-Besler est déjà reléguée à 14 unités derrière la Toyota. "On marque le plus de points parmi les concurrents, c’est une bonne chose, on va essayer de passer en tête à Misano dans deux semaines, et puis après on verra comment se profile la fin d’année."