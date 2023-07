"Grosse Cochonne” ou “Petite Cochonne” : pourquoi cette dénomination pour ce trail populaire organisé ce dimanche à Huy

"La Cochonne" est le nom donné au parcours de 12 km. La distance inférieure est nommée “La Petite Cochonne” alors que les deux plus grandes (23 et 37 km) sont respectivement surnommées “La Grosse Cochonne” et “La Méga Cochonne”.

Inévitablement, cette appellation fait sourire et attire les regards. “Certains viennent parfois juste pour découvrir ce qui se cache derrière ce nom”, rigole Olivier Denis, organisateur avec le club de course à pied du Vico Marchin. “Mais ça n’a évidemment rien à voir avec le sens figuré de l’expression populaire.”

L’événement est en fait organisé chaque année en collaboration avec l’Asbl du Vieux Charbonnage qui, à cette date, organise son traditionnel Méchuy et fait tourner des cochons sur une broche dans le cadre de ses cochonnailles. Elles se tiennent dans la foulée de l’épreuve sportive et participent à l’ambiance réputée festive et conviviale du trail.

Un final à quatre pattes

En fin de course, pour une arrivée des différentes distances à partir de 11h30, les participants doivent se farcir l’ascension du Terril du Vieux Charbonnage. Chacun s’agrippe tant bien que mal pour arriver au sommet d’une côte qui ne mesure pas plus de 150 mètres mais dont le passage le plus raide frôle les 60 % et où sont rassemblés les spectateurs.

“Là, certains sont obligés de monter à quatre pattes, comme les cochons”, ajoute Olivier Denis. “On en rigole. On joue sur l’humour et la dérision, nullement sur autre chose…”

Le final du Trail de la Cochonne. ©Léva

Le programme du Trail de la Cochonne 2023

Dimanche 9 juillet