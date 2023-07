Bryan Kolodziejczyk prolonge chez les Bulldogs

Après une période bien calme après la fin de la saison, la direction des Bulldogs de Liège s’active et annonce diverses prolongations. Le staff (Uli Eggen et Gint Bikars) a été reconduit jusqu’en 2025. Du côté des joueurs, c’est Bryan Kolodziejczyk qui est le premier à donner son accord pour une saison supplémentaire à Médiacité. Il y restera donc jusqu’en 2025 étant donné qu’il avait déjà un accord pour le championnat 2023-2024. “Je suis impatient de reprendre la compétition dans l’enfer du Longdoz ! La saison dernière a été incroyable et on va tout faire pour encore gagner des coupes cette année”, déclare-t-il.