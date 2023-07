Voici le communiqué le Royal Motor Club de Huy.

"Il est désormais acquis que le Condroz, inscrit au calendrier du championnat de Belgique en catégorie” Cup” se déroulera sur deux jours, le samedi 4 et le dimanche 5 novembre. Un parcours a été tracé et les démarches auprès des différentes autorités communales et sportives se déroulent conformément à la règle actuelle. A propos de ce tracé, nous pouvons déjà vous dire qu’il sera découpé en trois boucles de trois épreuves spéciales chronométrées, tant le samedi que le dimanche. Au total, donc six épreuves spéciales différentes à parcourir chacune trois fois pour un total de kilomètres chronométrés avoisinant les 180 km, le kilométrage maximum prévu pour une manche Cup. Si certaines épreuves spéciales sont des” classiques”, d’autres sont inédites et on verra réapparaître un ancien tracé mythique… pour le plus grand plaisir des concurrents et du public du Condroz. Une épreuve spéciale-test sera de plus organisée le vendredi.

Bien sûr, la sécurité est au cœur du cahier des charges. Dans cette optique, le tracé a été pensé pour éviter au maximum les traversées de village et la communication autour de l’événement et des règles de sécurité à respecter sera encore intensifiée.”