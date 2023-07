Après l’attaquant Bryan Kolodziejczyk, le défenseur de 28 ans se montre fidèle à ses couleurs rouge et bleu qu’il porte depuis… 2013 déjà ! “Notre parcours réalisé l’année dernière a été tout simplement incroyable, nous avons combattu avec férocité, remportant tous les titres dans une véritable démonstration de force et de détermination. Le club et surtout les supporters phénoménaux ont joué un rôle essentiel dans notre succès, et je ne saurais trop remercier le soutien indéfectible tout au long de la saison. Je suis plein d’excitation et de gratitude et j’attends avec impatience la chance de défendre nos titres durement acquis lors de la prochaine saison. C’est avec un immense plaisir que je vais entamer ma 11e année en tant que fier membre de cette équipe”, dit-il.

Une longévité qui montre bien à quel point on se sent comme à la maison chez les Bulldogs. D’autres annonces devraient ailleurs être faites prochainement avec, peut-être, l’une ou l’autre arrivée…