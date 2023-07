Percuté par une voiture, Antoine Mattart a tout de même profité de ses Mondiaux de course d’orientation

Les Mondiaux U20 n’ont clairement pas débuté sous les meilleurs auspices pour Antoine Mattart. Lors de l’épreuve du sprint en mode urbain, disputée sur quatre kilomètres, le Ferrusien s’est occasionné une grosse frayeur en début de course. “Alors que je regardais la carte, une voiture est sortie d’un garage et je l’ai percutée de plein fouet, dit-il. Tout est allé très vite et j’ai rapidement perdu plusieurs places. Heureusement, je m’en suis sorti sans la moindre séquelle, même si j’étais un peu sonné. Malgré cette mésaventure, je voulais absolument terminer et ne rien lâcher.”

Sur l’épreuve de relais sprint, Antoine Massart, engagé avec la deuxième formation belge, a retrouvé un second souffle. “Là, j’ai effectué un très bon relais et j’ai repris des couleurs. J’étais assez satisfait de ma course” dit-il.

Un jour après, le Ferussien a pris part à la course moyenne distance, caractérisée généralement par le positionnement de nombreuses balises en terrain technique et complexe. “L’épreuve s’est disputée en forêt, dans un cadre exceptionnel. On n’a évidemment pas eu le temps de profiter mais les paysages étaient incroyables, explique Antoine Mattart, qui s’est classé 38e sur 177. C’est l’un des meilleurs résultats de la Belgique lors d’un championnat du monde. Je suis vraiment content d’autant que, là aussi, je me suis occasionné une frayeur. Durant la course, ma cheville a méchamment tourné. Il était cependant hors de question que j’abandonne, ce n’est pas dans mon caractère. À la fin de l’épreuve, je ne savais presque plus marcher…”

Une blessure qui l’a fortement handicapé pour les deux dernières épreuves. “Sur la longue distance, longue de 13km, j’ai énormément souffert, explique l’intéressé. Il y avait pratiquement 700 mètres de dénivelé et je n’ai pas presté à mon niveau. D’autant qu’en Roumanie, le mercure n’est jamais descendu en dessous de 30 degrés. J’attendais beaucoup de cette course et, avec ma blessure, je n’ai pas su être à 100 %.”

Enfin, lors de l’épreuve de relais en forêt, la Belgique s’est classée 17e. “Chaque équipe est composée de trois coureurs. Moi, j’étais le dernier à passer. Je parviens tout de même à remonter onze équipes donc c’est satisfaisant, note Antoine Mattart avant de dresser le bilan de ses troisièmes championnats du monde. Malgré une cheville en compote, je peux être content de ce que j’ai montré. J’espérais forcément mieux au niveau des résultats mais j’ai vraiment tout donné.”