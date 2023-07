La fête pour la 25e édition des… 25 Heures Fun Cup

Non contentes d’être la course la plus longue au monde, les 25 Heures VW Fun Cup fêtent leur… 25e édition ce week-end des 15 et 16 juillet 2023 sur le circuit de Spa-Francorchamps. Pour cet événement, pas moins de 120 Coccinelles des temps modernes sont attendues ce samedi 15 juillet sur la grille de départ. On y retrouvera bien sûr plusieurs pilotes régionaux, dont Manu Nava qui a disputé toutes les éditions et qui, cette fois, sera épaulé par Grégory Servais, Xavier Knauf, Anthony Rosa et Marc Lognard. Une autre particularité de cette épreuve est d’accueillir des voitures biplaces permettant à des “copilotes” de vivre la course de l’intérieur. Parmi les candidats à la victoire dans cette catégorie, on pointera bien sûr le quintet formé par Francis Plunus, Michaël Lottefier, Pierre-Yves Rosoux, John Wartique et Tom Rensonnet, un solide équipage. Mais si le spectacle s’annonce total sur la piste, l’ambiance devrait également battre son plein tout autour de celle-ci. Outre plusieurs courses en guise de copieux apéritif avec le BGDC, le Belcar, la Formule VAU et la Lotus Cup Europe, petits et grands seront choyés pour cette édition anniversaire. Soulignons parmi les nombreuses animations, la séance de dédicace avec les pilotes Schtroumpfs et leurs mascottes, ainsi que les quatre influenceurs au départ, Valouzz, Le Bouseuh, Dobby et Dorian Boccolacci. Mais aussi le Village Fun et ses voitures électriques, le “Grid Walk” avant le départ donné ce samedi à 16h30, le simracing sur un simulateur de F1, sans oublier le traditionnel feu d’artifice tiré depuis le pied du Raidillon samedi également à 22h45.