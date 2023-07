Défait 0-2, Verlaine a tout de même tenu tête au RFC Liège

Les Taureaux avaient pourtant réussi ce tour de force d’attirer les Principautaires et leurs nombreux supporters, qui ont gonflé les recettes du jour avec plus de 500 entrées payantes, l’assistance dépassant donc allégrement les 600 personnes.

Très logiquement, ce sont les visiteurs qui sont les plus incisifs en début de rencontre. Ayant retrouvé les terrains il y a déjà de cela pratiquement un mois, les hommes de Gaetan Englebert sont mieux physiquement que leurs adversaires et la différence de rythme se fait ressentir. Bustin ne cadre pas sa tête avant que Dengis ne doive intervenir sur un centre de Cascio et une frappe de Bertaccini. Le même Bustin pense même ouvrir le score à la 25e mais son but est annulé pour une poussée de Lambot. Ce n’est que partie remise car, à la 34e, Wilmots ouvre intelligemment pour Bruggeman, dont le centre trouve Cascio, esseulé, qui n’a plus qu’à conclure.

Les Liégeois auraient même pu doubler leur avance juste avant la pause, mais Dengis est attentif sur une frappe de D’Ostilio alors que Lambot s’emmêle les pinceaux et ne peut conclure. Après la pause, les deux formations n’ont plus forcément le même visage et les débats s’équilibrent peu à peu. Mais les meilleures opportunités restent à l’actif des Sang et Marine. Il faut d’ailleurs un sauvetage à même la ligne de Debra pour éviter le 0-2. Mais le capitaine verlainois, tout comme Ancion, ne peut rien juste après l’heure de jeu sur l’envoi de Mouhli à la conclusion d’une belle phase de jeu.

La dernière demi-heure est moins riche en opportunités mais elle offre l’occasion aux hommes de Mourad Lachhab qu’ils ont des capacités et peuvent construire des belles phases de jeu. Sans toutefois parvenir à concrétiser… même sur penalty que Jamar tire à côté à cinq minutes du terme.

Les Taureaux s’en sortent donc avec ce score encourageant de 0-2. Et si l’on savait le mercato du président Danze ambitieux, cela s’est confirmé sur le pré. Oui, ce Verlaine-là sera costaud !

VERLAINE 1re mi-temps : Dengis, Limbourg, Debra, Dona Ilunga, Renier, Gilsoul, Miceli, Camara, Doyen, Bonemme, Jamar.

VERLAINE 2e mi-temps : Ancion, Dago, Debra (82e Limbourg), Limbourg (64e Niang), Bonemme, Gilsoul, Stasse, Camara (64e Voss), Miceli (82e Saglam), Doyen, Jamar.

RFC LIEGE 1re mi-temps : M’Penza, Lioka Lima, Lambot, Bustin, D’Ostilio, Wilmots, Arslan, Loemba, Cascio, Bertaccini, Bruggeman.

RFC LIEGE 2e mi-temps : M’Penza, Cavelier, Lambot (68e Lambot), Van Den Ackerveken, Massart, Mouchamps, Merlen, Mouhli, Bruggeman (68e Cascio), Panepinto, Bertaccini (68e Arslan).

Arbitre : M. Sayoud.

Avertissements : Massart, Gilsoul, Merlen.

Les Buts : Cascio (0-1, 34e), Mouhli (0-2, 63e).