Marine Jehaes décroche un record de Belgique : “Nous étions déçues après cette 5e place européenne”

Après une année 2022 parfaite (3 records personnels améliorés en indoor et outdoor, 4 chronos sous les 11.80 et une cinquième place au National “toutes catégories” sur 100 m), Marine Jehaes (Seraing Athlétisme) avait déjà bien enchaîné en 2023. Avant ce week-end, elle avait ainsi une nouvelle fois amélioré trois records personnels (dont 7.33 sur 60 indoor, soit le 8e chrono belge de tous les temps). Et assuré sa place dans le relais 4x100 national chez les filles de moins de 23 ans.