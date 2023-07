”J’étais déjà de la toute première course peu avant les premières 24 Heures à Croix en Ternois en 1997”, se souvient-il. “Nous avions terminé la course après avoir changé six fois les cardans ou peut-être même sept. J’ai ensuite remporté les 25 Heures en 1999 à Francorchamps, puis en 2004.”

Depuis il n’a plus gagné ce double tour d’horloge plus une heure, pas de quoi lui ôter le sourire. “Nous sommes encore montés plusieurs fois sur le podium, malgré une concurrence devenue de plus en plus rude. Mais ce n’est pas le plus important. La Fun Cup est avant tout une histoire de passion, d’amitié et de famille.”

Après avoir créé son équipe, Manu Nava a autant de plaisir à organiser qu’à rouler, même si c’est sa fille Estelle qui assure à présent le rôle de team manager. “Elle était dans le ventre de sa maman lorsque j’ai disputé la toute première course VW Fun Cup à Chimay”, ajoute-t-il les yeux pétillants du papa heureux. “Elle est assez incroyable dans cette fonction. C’est grâce à elle que j’ai gagné la Francofun il y a deux ans, en parvenant à faire un ravitaillement en moins que les autres. Aujourd’hui, la Fun Cup est de plus en plus stratégique et Estelle y excelle. Elle est reconnue pour cela dans tout le paddock. C’est un peu la Éric Gressens (l’ancien équipier de Manu Nava devenu team manager) au féminin.”

Même s’il ne fut pas très chanceux ce week-end, il n’en reste pas moins fidèle à sa devise depuis toujours. “Faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux avec une équipe sympa.”