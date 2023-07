Alessio Caufriez, la trouvaille stockalie solution des maux offensifs ?

Malgré un championnat abouti, les Stockalis ont longtemps pesté sur le manque de réalisme. Des buts qui auraient permis aux gars de Manu Valoir de terminer bien plus haut au classement. Inutile de ressasser le passé mais les dirigeants rouge et noir semblent déterminés à corriger le tir durant cette période estivale. Et pour cela, rien de tel qu'une fine gâchette. Un rôle qu'endossera, ou tentera d'endosser, Alessio Caufriez. "J'ai envie d'aider l'équipe en tout cas, annonce le frère de Maximiliano. On peut aller chercher le top 5 et même si le but n'est pas de monter pourquoi pas jouer le tour final."